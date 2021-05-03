Карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 вызвали бум интернет-продаж — ООН

Карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса вызвали бум электронной коммерции.

В частности, интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота 2020 года, сообщает со ссылкой на отчет ООН агентство Reuters.

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По подсчетам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на основе данных национальных статистических управлений крупнейших экономик, доля розничных онлайн-продаж в 2020 году выросла до 19% против 16% годом ранее.

При этом Южная Корея сообщила о самой высокой доле — 25,9% против 20,8% годом ранее, в Китае эта доля составляла 24,9%, в Великобритании — 23,3%, в США — 14%.

Согласно отчету ООН, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

"В частности, туристическая компания Expedia в рейтинге GMV (Gross Merchandise Volume — общий объем оборота товаров) упала с 5 места в 2019 году на 11 место в 2020 году, а сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb, который в 2020 году вышел на IPO, опустился в рейтинге с 11 на 13 место", — отмечает издание.

В то же время рейтинг GMV, как и раньше, возглавляет китайская Alibaba, а за ней следует Amazon (США).

"Несмотря на падение в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до $2,9 трлн в 2020 году", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно $255 млрд за 2 месяца пандемии коронавируса. В частности, изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая 2020 года.