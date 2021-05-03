Почти 30% украинцев заявили, что болели COVID-19: вдвое больше, чем по официальным данным

Около 30% опрошенных украинцев утверждают, что переболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 — делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% — что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% — испытывали симптомы", — говорится в результатах социсследования.

По мнению гендиректора КМИС Владимира Паниотто, результаты опроса свидетельствуют, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике.

"Мы закончили опрос 15 апреля. На 16 апреля по официальной статистике (я взял данные университета Джонса Хопкинса) переболели Ковидом 1 млн 974 тысячи 56 человек, то есть примерно 2 млн людей. По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% только по симптомам. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу... то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболели 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", — отметил Паниотто.

Причем он добавил, что с учетом того, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что болели коронавирусом, но не делали тесты, тоже могут быть правы, то больных в Украине, вероятно, и в три раза больше, чем по официальной статистике.

Кроме того, согласно данным опроса, наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеют COVID-19, наблюдается в западном регионе (34%), несколько меньше в центре (30%), на востоке — 27% опрошенных. Наименьшее количество тех, кто болели или сейчас болеют COVID-19 в южном регионе (24%) Украины.

Также наибольшее количество тех, кто болели или сейчас болеют COVID-19, среди молодежи, наименьшее — среди пожилых людей: 18-29 лет — 36%, 30-39 лет — 32%, 40-49 лет — 27%, 50-59 лет — 34%, 60+ лет — 21%.

К тому же, наибольшее количество тех, кто установил болезнь с помощью теста — среди людей в возрасте 50-59 лет (22%), наименьшее — среди пожилых людей, 60+ лет (11%).

Наибольшее же количество тех, кто определил болезнь по симптомам — среди молодежи, 18-29 лет (16%), наименьшее — среди пожилых людей, 60+ лет (10%).

А наибольшее количество тех, кто не болели — среди пожилых людей, 60+ лет (73%), наименьшее — среди людей в возрасте 18-29 лет и 50-59 лет (одинаково, 61%).

На вопрос "Как Вы оцениваете риск инфицирования COVID-19 в Вашей семье в течение следующих 6 месяцев?", 37% ответили, что риск низкий (в марте так считали 31%), 35% — средний (в марте — 39%), 15% — что риск высокий (было 16%).

Известно, что в течение 13-15 апреля 2021 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2001 респондент, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

В то же время в выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Как уточняется, в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.