В Украине будут бесплатно реабилитировать переболевших COVID-19: рассказываем как и где

Бесплатное наблюдение у реабилитолога и психолога, а возможно, даже оздоровление в санатории — такие услуги в скором времени могут стать доступными для переболевших COVID-19 и нуждающихся в реабилитации украинцев. По крайней мере, такие планы озвучили в Минздраве.

Пока же там подготовили для медиков правила помощи таким пациентам и поручили Нацслужбе здоровья разработать соответствующий пакет услуг.

Delo.ua разбирались, как именно будут помогать восстанавливаться после перенесенного коронавируса, а заодно узнали, как обстоят дела с реабилитацией после COVID-19 у частных клиник — что предлагают и за какие деньги.

Какие проблемы со здоровьем могут возникать после COVID-19

Хотя часто коронавирус переносят бессимптомно, в отдельных случаях развивается дыхательная недостаточность, поражаются сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы, проявляются психоэмоциональные и психические расстройства, обостряются хронические заболевания, повышается риск тромбообразования, приводящий к инсультам и инфарктам миокарда.

Такие осложнения не проходят бесследно: на протяжении нескольких недель, а то и месяцев бывшие пациенты испытывают проблемы со здоровьем. Самые распространенные симптомы: усталость, кашель, боль в груди, боль в суставах и одышка. Реже встречаются трудности с концентрацией внимания, депрессия, боль в мышцах, головная боль, периодическая лихорадка, учащенное сердцебиение, сыпь, выпадение волос, нарушение вкуса и обоняния, проблемы со сном, тревога, перепады настроения.

В Минздраве добавляют, что постковид может проявляться также нарушением функции легких, снижением толерантности к физическим нагрузкам, когнитивными нарушениями и нарушениями глотания, голоса и общения, а также расстройствами психического здоровья. Справиться с этими проблемами и восстановиться после опасной болезни поможет реабилитация, причем, как сообщили Delo.ua в Минздраве, она необходима всем пациентам COVID-19, независимо от степени тяжести перенесенного заболевания.

Как будет проходить реабилитация после коронавируса

О том, что в Минздраве занялись вопросом восстановления пациентов после перенесенного COVID-19, стало известно несколько недель назад. Тогда замминистра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что в ведомстве разрабатывают стандарт помощи переболевшим, а Национальной службе здоровья предложили сформировать пакет услуг в рамках программы медгарантий, предусматривающий реабилитацию после коронавируса. По ее словам, областным департаментам здравоохранения поручили составить список санаториев, в которых по направлениям будут предоставлять реабилитационные услуги.

На запрос Delo.ua рассказать, как продвигается инициатива, в Минздраве сообщили, что для разработки системы реабилитации после COVID-19 создали рабочую группу в составе более 30 специалистов: экспертов Национальной академии медицинских наук, ученых и врачей из медуниверситетов, представителей департаментов здравоохранения и санаториев, экспертов самого Минздрава и профильных профессиональных организаций. Специалисты учли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и разработали порядок предоставления реабилитационной помощи пациентам во время коронавирусной болезни и после нее. На прошлой неделе его утвердили отдельным приказом.

Согласно протоколу, для поддержки в восстановлении переболевших коронавирусом или еще находящихся в больницах могут создавать реабилитационные команды, которые должны будут предоставлять помощь на любом этапе реабилитационного периода: остром, после острого или во время длительного реабилитационного. Команда может состоять из реабилитолога, физиотерапевта, эрготерапевта, логопеда, психолога или психиатра. К ним могут присоединиться и другие доктора, например, семейные врачи.

Если после выписки из отделения интенсивной терапии у пациента сохраняются ограничения жизнедеятельности, его должны перевести в реабилитационное отделение. "При наличии реабилитационных потребностей должно быть обеспечено дальнейшее наблюдение и мероприятия в стационаре, амбулаторно или по месту жительства пациента", — поясняют в Минздраве.

Алгоритм оказания реабилитационной помощи пациентам с COVID-19 или после него

При этом пациентов обязаны обеспечить для самоподдержки во время реабилитации информационными материалами от Всемирной организации здравоохранения в электронном или бумажном виде.

Перед выпиской из больницы врачи должны оценить потребность пациентов в кислороде в состоянии покоя и при физнагрузках. В зависимости от результатов доктор назначит оксигенотерапию: короткими периодами по 10-20 минут при возникновении симптомов удушья, долгосрочную для пациентов с хронической гипоксемией (более 15 часов в день) или же дома во время упражнений и повседневной деятельности. Назначения указывают в индивидуальном реабилитационном плане.

Также медикам советуют определять состояние пациента с помощью опросников. Переболевшему предложат заполнить специальную анкету Post-COVID-19 Functional Status (PCFS) во время первого приема в клинике после COVID-19, через месяц-два после выписки или же через полгода.

Анкета Post-COVID-19 Functional Status

Следить за восстановлением постковидного пациента должны терапевты, которые обязаны направлять их к соответствующим врачам, назначать необходимую диагностику или анализы. Это может быть общий анализ крови, тесты на выявление нарушений функции почек, печени и щитовидной железы, тест на С-реактивный белок, ферритин, натрийуретический пептид типа B (BNP). Кроме того, если пациент плохо дышит в течение первых 12 недель после тяжелого течения болезни, его необходимо направить на рентген и КТ грудной клетки.

В Минздраве предусмотрели возможность реабилитации по телефону или онлайн. В дистанционном режиме врачи могут консультировать, проводить опросы для оценки состояния пациента или вносить данные в меддокументацию.

Нужно ли переболевшим платить за услуги по восстановлению

Перечень услуг по реабилитации и их стоимость в Минздраве не называют, однако указывают, что этим должна заняться Национальная служба здоровья. "Минздрав поручил НСЗУ разработать условия закупки и спецификации услуг по программе медгарантий в направлении "Реабилитация взрослых и детей от трех лет с сердечно-легочными последствиями коронавирусной инфекции в послеостром и длительном реабилитационном периоде". Для этого эксперты рабочей группы направили НСЗУ свои предложения по внедрению нового пакета медуслуг", — заявили Delo.ua в ведомстве.

В Минздраве отметили, что в случае внедрения НСЗУ этого пакета реабилитационные услуги для украинцев будут бесплатными: вместо них больницам будет платить государство через Нацслужбу. В НСЗУ же Delo.ua сообщили, что пакет пока еще в разработке. "Сейчас мы изучаем опыт других стран в этом вопросе и их методы реабилитации. Поскольку общих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения пока нет, все еще в процессе. Поэтому работа над пакетом сейчас на этапе изучения и подготовки", — рассказали Delo.ua в Службе.

В МОЗ сообщили, что в стране есть медицинские заведения, которые могут помогать восстанавливаться. "По состоянию на апрель 2021 года, по данным НСЗУ, предложения по заключению договоров о реабилитации подали 337 учреждений здравоохранения, 91% этих предложений ожидают подписания договоров. Это значит, что эти заведения имеют кадровый и ресурсный потенциал, чтобы оказывать реабилитационную помощь переболевшим коронавирусом", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, главам структурных подразделений Минздрава поручили утвердить список больниц, клиник и санаториев, готовых предоставлять реабилитационные услуги. Ведомство издало приказ, который обязует директоров санаториев принимать постковидных пациентов.

Что предлагают в частных клиниках: услуги и цены

Надо сказать, что частные клиники уже давно предлагают украинцам помощь в восстановлении после COVID-19. В большинстве случаев речь идет о комплексе мероприятий: оценке общего состояния с помощью анализов и аппаратной диагностики, консультациях терапевта, невролога, кардиолога, иногда и психолога и последующих рекомендациях и назначениях.

Так, сеть клиник "Добробут" предлагает переболевшим курс по восстановлению в стационаре. Один день там обойдется в 4500 грн в обычной палате и 7900 грн в реанимационной. Тем, кто не хочет снова ложиться в больницу, предлагают специальный медосмотр: сокращенный или расширенный за 3570 грн и 6220 грн соответственно. Обе программы включают в себя анализы, консультации терапевта и узкого специалиста на выбор, но в расширенный медосмотр кроме электрокардиографии входит еще и несколько видов УЗИ.

Кусаются цены и в столичной сети "Медиком". Там представлены три пакета услуг по реабилитации после коронавируса: после тяжелого течения болезни (7441 грн), среднетяжелого (6733 грн) и легкого (3997 грн). Программы разнятся в основном количеством анализов, но в рамках каждой из них обещают провести соответствующую состоянию диагностику, а после составить индивидуальный план восстановления.

Можно найти и более бюджетные варианты справиться с посткоронавирусными симптомами. Например, похожие пакеты услуг в киевском медцентре "Инго" стоят 1700-3200 грн, а в Universum Clinic — от 2300 грн. Причем в последней разделили услуги по восстановлению для пациентов с кардиологическими проблемами и теми, у кого неврологические осложнения. В Oxford Medical за базовый пакет по реабилитации придется заплатить 1290 грн, а за расширенный — 4200 грн.

Принимают постковидных пациентов и санатории. Например, в оздоровительно-реабилитационном центре "Сосны" под Киевом предлагают приходить в норму с помощью ЛФК, в том числе скандинавской ходьбы, фитнеса и дыхательной гимнастики. Обещают лечебный лимфодренажный массаж и улучшение дыхания благодаря "целительному гипоаллергенному микроклимату соляной пещеры". Цена — от 2121 грн за неделю. Впрочем, отдельно придется заплатить за питание (490 грн в сутки) и за обследование перед поступлением (2508 грн).

Санаторий "Жовтень" возле поселка Козин примет переболевших на 18 дней за 19,8 тысяч грн. Эта сумма включает питание и проживание, диагностику и анализы, консультации терапевта, реабилитолога и психолога, лечебную физкультуру, массаж и ванны, а еще арт- и музыкальную терапию.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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