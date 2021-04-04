Политика и экономика 1 час назад

Минздрав готовит программу помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

Переболевшим коронавирусом гражданам хотят профинансировать реабилитацию из госбюджета

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях, из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в эфире телеканале "Украина 24".

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Она рассказала, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале 2021 года.

"Пациент сопровождается, прежде всего, семейным врачом. То есть, когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности", — отметила Микичак.

По ее словам, в Кабмине также работают над тем, чтобы санатории системы Минздрава тоже могли оказывать соответствующую помощь.

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Ранее в Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области теперь могут попасть в "красную" зону карантина.

Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда — заболели еще 13 тысяч 738 человек.

Также сообщалось, что главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался 4 апреля из-за осложнений от коронавируса.

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