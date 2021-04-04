Локдаун в Украине: еще 3 области близки к "красной" зоне карантина

В Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом.

Теперь Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, в Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), почти в 2 раза превышен показатель по госпитализациям.

В свою очередь в Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

Что касается Донецкой области, то в этом регионе на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

На данный момент в "красной" зоне карантина находится 11 регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Другие регионы — в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным "желтым" регионом.

Как известно, в "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принять решение о работе транспорта.

Напомним, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Кроме того, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.