Локдаун ввели в Николаеве, Запорожье и Полтаве: какие карантинные ограничения действуют

С субботы, 3 апреля, жесткий карантин (локдаун) начал действовать в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
В частности, в Николаеве с 3 апреля разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.
При этом в городе закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.
Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял ранее, что если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.
В Запорожье местная власть приняла решение ввести 3 апреля усиленный карантин из-за ситуации с коронавирусом.
Таким образом, в городе запрещено:
- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
Вместе с тем, в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.
В свою очередь в Полтавской области с 3 по 17 апреля ввели усиленные карантинные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.
В частности, в области запретили:
- прием посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";
- обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера);
- работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
- работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
- работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;
- продажу товаров с адресной доставкой;
- оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;
- деятельность по ремонту и обслуживанию техники;
- работу парикмахерских и салонов красоты.
Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.
При этом межобластные и внутриобластные перевозки — центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.
Что касается общественного транспорта в городе, то власти разрешили перевозить только сидящих пассажиров. Железнодорожные вокзалы в Полтаве также будут работать в штатном режиме.
Ранее в Минздраве заявляли, что в трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом.
Тем временем, Минздрав прогнозирует рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели.
Как сообщалось, усиленный карантин в Украине необходимо вводить на 3-4 недели — именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания, считают украинские ученые.