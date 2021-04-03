Локдаун ввели в Николаеве, Запорожье и Полтаве: какие карантинные ограничения действуют

С субботы, 3 апреля, жесткий карантин (локдаун) начал действовать в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, в Николаеве с 3 апреля разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

При этом в городе закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял ранее, что если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.

В Запорожье местная власть приняла решение ввести 3 апреля усиленный карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Таким образом, в городе запрещено:

- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

- работу кинотеатров и других учреждений культуры;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Вместе с тем, в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

В свою очередь в Полтавской области с 3 по 17 апреля ввели усиленные карантинные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

В частности, в области запретили:

- прием посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";

- обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера);

- работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;

- работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;

- работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;

- продажу товаров с адресной доставкой;

- оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;

- деятельность по ремонту и обслуживанию техники;

- работу парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

При этом межобластные и внутриобластные перевозки — центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.

Что касается общественного транспорта в городе, то власти разрешили перевозить только сидящих пассажиров. Железнодорожные вокзалы в Полтаве также будут работать в штатном режиме.

Ранее в Минздраве заявляли, что в трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом.

Тем временем, Минздрав прогнозирует рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели.

Как сообщалось, усиленный карантин в Украине необходимо вводить на 3-4 недели — именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания, считают украинские ученые.