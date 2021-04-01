Общество 1 час назад

Хотят локдауна и "жесткой руки": В Украине подросло число сторонников усиления карантина

84% опрошенных считают, что Украине не хватает порядка даже ценой ограничения свобод

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Число сторонников введения в Украине жесткого карантина в течение трех недель марта увеличилось с 56% до 63%, а противников — сократилось с 41% до 34%. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В частности, отмечается, что за последнюю неделю с предыдущего опроса успело чуть-чуть снизится число украинцев, следящих за новостями о коронавирусе: часто за ними следят 58% вместо 59%, а иногда — 21% вместо 21%, вообще не интересуются — 8% вместо 7%.

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Введение жесткого карантина (локдауна) по всей Украине поддерживают 63% респондентов, не поддерживают 34%. Причем число сторонников такой меры в последние несколько дней выросло с 61%, а число противников уменьшилось с 37%.

В частности, в центральных областях уровень поддержки этого составляет 68%, а в южных — 58%. Заметно большая поддержка введения локдауна, чем у остальных возрастных категорий, наблюдается у лиц старше 60 лет — 73%. Из тех, кто не интересуется новостями о коронавирусе, наоборот, большинство в 63% введение локдауна не поддерживают.

В свою очередь, ожидания украинцами результата от гипотетического локдауна соответствуют ответу и на предыдущий вопрос: 63% ждут улучшения ситуации, 34% — не ждут.

При этом среди сторонников локдауна 12% не верят в его положительное влияние, а среди противников — 14% все же верят, что он поможет.

В то же время в рамках данного опроса у респондентов интересовались, чего Украине не хватает больше — свобод, даже если это уменьшит порядок, или же порядка, даже если это ограничит определенные свободы. Первый вариант выбрали лишь 11%, а второй — 84%. В декабре 2020 года таковых было 10% и 82% соответственно.

Опрос был проведен 26-28 марта среди 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что на сегодня в "красной" зоне эпидемиологической опасности по распространению Covid-19 находятся 11 регионов. Последней областью, где ввели соответствующие ограничения, стала с 29 марта Черниговская. До этого локдаун объявили в Николаевской области с 27 марта.

Источник фото: Depositphotos

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