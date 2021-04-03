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1 час назад

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен в 22 регионах Украины

Этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

По состоянию на утро 3 апреля уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Согласно индикаторным показателям для определения регионов с широким распространением COVID-19, по состоянию на 3 апреля в 21 области Украины и городе Киев уровень госпитализации больных три дня подряд превышает установленный показатель 60 человек на 100 тысяч населения.

Так, уровень госпитализации превышен в Киеве, Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 3 апреля зафиксирован новый антирекорд в 20 тысяч 341 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели за сутки — 9166 человек, умерли — 396 пациентов.

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При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины с конца 2020 года ввел новую опцию в систему ежедневного мониторинга ситуации с COVID-19 — раздел, посвященный заполненности коек в больницах всех типов, госпитализации заболевших, с картой, графиками и таблицами.

Как известно, с субботы, 3 апреля, жесткий карантин (локдаун) начал действовать в Запорожье, Николаеве и Полтавской области.

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