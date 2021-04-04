Коронавирус: в Украине за сутки более 13,7 тысяч новых заражений, 258 человек умерли

В Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года зафиксировано 13 тысяч 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5545 человек, летальных случаев — 258, выздоровели — 4657 человек, осуществлено тестирований за сутки — 75 тысяч 538 (в том числе методом ПЦР — 36 тысяч 311, методом ИФА — 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 30 тысяч 197).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 745 тысяч 709 человек, выздоровели — 1 млн 347 тысяч 193 человека, летальных исходов — 34 тысячи 333, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 334 тысячи 111.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

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Кроме того, за сутки 3 апреля в Украине привито против коронавируса 3919 человек.

От начала прививочной кампании привито 290 тысяч 566 человек, из них получили 1 дозу — 290 тысяч 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 тысячи 66 человек.

Известно, что прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область — 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область — 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область — 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область — 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область — 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская — 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область — 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область — 234 случая / 179 прививок;

Киевская область — 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область — 171 случай / 80 прививок;

Луганская область — 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область — 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область — 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область — 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область — 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область — 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область — 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область — 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область — 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область — 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область — 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область — 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область — 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область — 555 случаев / 60 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года было зафиксировано 20 тысяч 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 — это годовой рекорд по суточному числу заражений.