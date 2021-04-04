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В Харькове умер главврач городской больницы: осложнения от коронавируса

Коронавирус обострил хронические заболевания Бориса Менкуса, в первую очередь — сахарный диабет

Борис Менкус. Фото: city.kharkov.ua Борис Менкус. Фото: city.kharkov.ua
Борис Менкус. Фото: city.kharkov.ua

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался 4 апреля из-за осложнений от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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При этом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов выразил соболезнования семьям умершего.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь — сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался", — говорится в сообщении.

Известно, что Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. В 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

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Ранее в Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области теперь могут попасть в "красную" зону карантина.

Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда — заболели еще 13 тысяч 738 человек.

Как сообщалось, в Мариуполе Донецкой области умер двухмесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус.

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