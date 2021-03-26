Происшествия 20 минут назад

В Донецкой области умер двухмесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19

Сейчас специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка

Горбольница Мариуполя. Фото: 0629.com.ua Горбольница Мариуполя. Фото: 0629.com.ua
Горбольница Мариуполя. Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе Донецкой области умер двухмесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус.

Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка подтвердили COVID-19, сообщает местное агентство "0629".

Кратко и по делу в Telegram

Как рассказал главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник, у ребенка был недостаточный вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус как у матери, так и у ребенка был отрицательным.

"Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным", — отметил он.

Через несколько дней COVID-19 подтвердили у младенца, после чего его перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.

"Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось", — добавил инфекционист.

Читайте также:
В Украину доставили китайскую вакцину от коронавируса, но лишь 215 тысяч доз из 1,9 млн

В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы будут сделаны после гистологического обследования. На это уйдет около двух месяцев.

Как отмечается, это первый случай детской смерти от коронавируса в Мариуполе.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее за все время пандемии количество новых случаев коронавируса. При этом за сутки коронавирус диагностировали у более 900 детей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Политолог: Ермак требует от местных властей и Кабмина ускориться с помощью бизнесу
Политолог: Ермак требует от местных властей и Кабмина ускориться с помощью бизнесу
В Украину доставили китайскую вакцину от коронавируса, но лишь 215 тысяч доз из 1,9 млн
В Украину доставили китайскую вакцину от коронавируса, но лишь 215 тысяч доз из 1,9 млн
Годовой рекорд обновлен: в Украине за сутки более 18 тысяч новых заражений коронавирусом
Годовой рекорд обновлен: в Украине за сутки более 18 тысяч новых заражений коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Philips продает бизнес по производству бытовой техники

  3. С 27 марта локдаун вводится в Николаевской области

  4. И снова на летнее время. Кому и зачем нужен перевод часов, и что об этом думает бизнес

  5. Антимонопольный комитет посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...