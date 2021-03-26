Годовой рекорд обновлен: в Украине за сутки более 18 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 26 марта 2021 года зафиксировано 18 тысяч 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является рекордным суточным показателем в нынешнем году.

В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4826 человек, летальных случаев — 326, выздоровели — 7138 человек, осуществлено тестирований за сутки — 119 тысяч 87 (в том числе методом ПЦР — 53 тысячи 495, методом ИФА — 22 тысячи 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 42 тысячи 832).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 614 тысяч 707 человек, выздоровели — 1 млн 290 тысяч 158 человек, летальных исходов — 31 тысяча 461, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 889 тысяч 544.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) и Харьковской (1204) областях и городах Киев (1164).

Кроме того, за сутки 25 марта 2021 года в Украине привито против коронавируса 18 тысяч 738 человек.

Уточняется, что 174 тысячи 325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 174 тысячи 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1164 случая / 1850 прививок;

Винницкая область — 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область — 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область — 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область — 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область — 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская — 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область — 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область — 402 случая / 918 прививок;

Киевская область — 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область — 193 случая / 630 прививок;

Луганская область — 131 случай / 280 прививок;

Львовская область — 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область — 534 случая / 760 прививок;

Одесская область — 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область — 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область — 554 случая / 670 прививок;

Сумская область — 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область — 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область — 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область — 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область — 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область — 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область — 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область — 399 случаев / 440 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, до конца марта среднее количество новых больных COVID-19 в Украине может достичь от 15-16,2 тысяч в сутки. В первую неделю апреля 2021 года количество украинцев, у которых выявлен коронавирус, может возрасти до показателя в 19,7 тысяч в сутки. В то же время количество новых случаев выявления COVID-19 может достичь пика в первых числах апреля и оставить свыше 24 тысяч в сутки.