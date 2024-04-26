Вместо строительства метро на Виноградарь положили деньги на депозит: подрядчик вернет в бюджет Киева 139 млн грн

139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, положил полученные деньги на депозит.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подрядчик заработал проценты

Следствие установило, что компания-подрядчик, нарушая законодательство, вместо того, чтобы строить метрополитен от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь, разместила полученные из киевского бюджета средства на депозитных счетах в банке.

Таким образом, подрядчик заработал проценты в сумме более 139 млн грн.

Еще в октябре 2021 года прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском, в котором потребовала взыскать эти средства в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.

В 2022 году суд удовлетворил иск, а в 2023 году Северный апелляционный оставил это решение в силе. На новое рассмотрение дело было направлено Верховным судом.

"По результату нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2024 иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Там напомнили, что использование бюджетных средств исключительно по целевому назначению является прямой обязанностью хозяйствующих субъектов.

Метро на Виноградарь не будет

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

По условиям договора, у заказчика было право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

Учитывая это, Киевский метрополитен отказался от обязательств по части выполнения строительных работ по договору, о чем и сообщил подрядчику.

В ноябре 2018 Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор, а закончился он 11 декабря 2023 года.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградаре.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, а также в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградаре.

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