"Киевский метрополитен" при Брагинском заказал ремонт тоннелей на 1,58 млрд грн балерине

КП "Киевский метрополитен" при руководстве Виктора Брагинского отдал подряд на капитальный ремонт "красной ветви" стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского, балерину, народную артистку Украины.

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Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

Родственники и окружение экс-директора "Киевского метрополитена" принимали участие в миллионных тендерах

Отмечается, что контракт, заключенный 23 декабря 2022 года между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, зарегистрирован под грифом "для служебного пользования". В метрополитене не ответили журналистам, почему контракт имеет гриф и почему подрядчиком выбрана именно эта компания, потому что "информация всеобщему разглашению не подлежит".

При этом общая стоимость сделки составляет 1,58 млрд грн, из которых подрядчику уже уплачено около миллиарда.

Журналисты выяснили, что в 2023 году "Теплоэнергоавтоматика" покупала кабели у компании ООО "Тамерлайн". Компания не является производителем, поэтому сама также закупала кабели у других поставщиков, но уже по значительно более низкой цене. В результате, на партии в 7 км кабеля, с учетом налогов, метрополитен мог переплатить около 15,7 млн грн.

Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 записана Татьяна Белецкая - балерина, народная артистка Украины, преподает в Национальной опере Украины и заведует отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

По данным журналистов, Белецкая вероятнее всего является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского – Кирилла Кривца. В середине 2000-х годов мужчины одновременно работали в структурах "Нафтогаза", позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом. После того, как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Сначала он зашел в ООО "99 продакшн", которое сразу же начало снабжать метрополитен одеждой. Директором этой фирмы некоторое время была двоюродная сестра Брагинского. Также "99 продакшн" конкурировало на ряде тендеров с ФЛП Светланой Ильиной, которая является бухгалтером семейного бизнеса Брагинских. В тендерах на пошив одежды фирма заработала 18 млн. гривен.

Кривец, кроме этого, был также конечным бенефициаром предприятия "Энергодарстроймеханизация", которое являлось подрядчиком "Киевского метрополитена" примерно с 2017 года, указывают расследователи. Так, компания бывшего бизнес-партнера Брагинского получала от коммунального предприятия 22 млн на ремонт станции "Левобережная", а в 2021 году "Энергодарстроймеханизация" получила 270 млн грн в качестве субподрядчика на строительство метро на Виноградарь.

По данным источников Bihus.Info, в 2023 году компания покупала металлоконструкции стоимостью 32 млн грн у ООО "Ринвелл". Поставщик фигурирует в судебных определениях как компания "транзитно-конвертационной группы".

"То есть речь может идти о таком явлении как налоговая "скрутка" с целью уклонения от налогообложения и обналичивания средств", - объясняет Bihus.Info.

Реакция мэра Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко попросил журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам.

"А к правоохранителям обращаюсь относительно оперативного и открытого для общественности расследования информации Bihus Info", - отметил Кличко.

Брагинский уволился из-за журналистского расследования о его имуществе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, которое обнаружило у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн. грн.

Журналисты выяснили, что мать-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры. На женщину оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, купленные в январе 2024 года. Приблизительная стоимость одной квартиры оценивается в 10 млн грн. Кроме того, "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине за 29 млн грн и приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. Супруги до сих пор проживают вместе.

Позже в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

"Обязанности начальника метрополитена будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", - отметили в КГГА.

Виктор Брагинский вступил в должность директора "Киевского метрополитена" 16 июля 2014 года.