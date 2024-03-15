Кличко уволил директора "Киевского метрополитена" Брагинского после журналистского расследования

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, которое обнаружило у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн. грн.

Кличко отстранил директора Киевского метрополитена

"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение", - написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что в дальнейшем фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.

"Из философского: всем в душу не заглянешь. Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - констатировал Кличко.

Незадекларированное имущество Виктора Брагинского

Виктор Брагинский вступил в должность директора "Киевского метрополитена" 16 июля 2014 года. С тех пор в метро новых обещанных станций не прибавилось, а вот у родственников главы столичного метрополитена состояние значительно выросло.

14 марта журналисты издания Bihus.Info опубликовали расследование, в ходе которого были разобраны декларации Брагинского.

Журналисты подсчитали стоимость имущества его родных и выяснили, что его мать-пенсионерка покупает дорогие квартиры. На женщину оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, купленные в январе 2024 года. Приблизительная стоимость одной квартиры оценивается в 10 млн грн.

Кроме того, "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине за 29 млн грн и приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. Супруги до сих пор проживают вместе.

Также несколько лет назад Брагинский продал землю сестре в Киевской области за 2 млн грн, которая стоила "в десять раз дешевле".

По данным журналистов, люди, связанные с Брагинским, получали подряды от столичного метрополитена.

Редакция Bihus.Info опубликовала первую часть расследования и анонсировала продолжение.

Отметим, что недавно в "Киевском метрополитене" озвучили обоснованный тариф на проезд – по словам главы КП Виктора Брагинского, он составляет 30 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны увеличивать тариф никто не будет.