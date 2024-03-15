Кличко звільнив очільника "Київського метрополітену" Брагінського після журналістського розслідування

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Кличко відсторонив директора Київського метрополітену

"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", - написав Кличко.

Мер підкреслив, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися правоохоронні органи.

"З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - констатував Кличко.

Незадеклароване майно Віктора Брагінського

Віктор Брагінський обійняв посаду директора "Київського метрополітену" 16 липня 2014 року. Відтоді в метро нових обіцяних станцій не додалось, а от в родичів очільника столичного метрополітену статки значно зросли.

14 березня журналісти видання Bihus.Info опублікували розслідування, у ході якого розібрали декларації Брагінського.

Журналісти підрахували вартість майна його рідних та з’ясували, що його мати-пенсіонерка купує дорогі квартири. На жінку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, які були куплені у січні 2024 року. Приблизна вартість однієї квартири оцінюється в 10 млн грн.

Крім того, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині за 29 млн грн та придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. Подружжя досі проживає разом.

Також декілька років тому Брагінський продав землю сестрі у Київській області за 2 млн грн, яка коштувала "удесятеро дешевше".

За даними журналістів, люди, пов'язані з Брагінським, отримували підряди від столичного метрополітену.

Редакція Bihus.Info опублікувала першу частину розслідування та анонсувала продовження.

Зауважимо, нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами очільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.