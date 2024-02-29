Кличко обіцяє влітку відновити рух поїздів на "синій" гілці метро у Києві

Роботи на закритій ділянці "синьої" гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку", – зазначив Кличко.

Він нагадав, що людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд в наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз.

Крім того, очільник столиці спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

"Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей. І це небезпечна тенденція. Бо коли брехали про зачинені нібито станції на синій гілці – в той час, як вони працювали як укриття, – люди не ходили в них як в укриття. Йдеться ж про безпеку людей!" – підкреслив Кличко.

Мер Києва також розповів і про мостові споруди, що перебувають в обмежено працездатному та непрацездатному станах, і які потребують особливої уваги. Кличко повідомив, що фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг їх технічного стану – як окремих конструктивних елементів так і споруд в цілому. Тому, за необхідності, виконують ремонтні роботи.

За словами міського голови Києва, найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Ремонтні роботи триватимуть протягом року. Рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.

Зауважимо, раніше Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", відновлять восени 2024 року.

Зауважимо, натомість Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь. На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.