Кличко озвучив нові терміни відновлення руху пошкодженою ділянкою метро

Міський голов Києва Віталій Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", відновлять до кінця літа 2024 року.

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Про це мер столиці заявив в етері телеканалу "Київ24", пише hromadske.ua.

За його словами, фахівці докладають максимум зусиль, щоб завершити ремонт протягом шести місяців.

Він також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів. Остаточні висновки нададуть після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні.

Мер Києва зазначив, що договори на виконання робіт уже підписали. До 12 лютого мають надати проєктну документацію. Після затвердження почнуть основні відновлювальні роботи.

Зауважимо, нещодавно Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь. На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.