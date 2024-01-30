Озвучені нові терміни завершення робіт на "синій" гілці київського метро (ФОТО)

Відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь.

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Про це повідомив Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи.

"Відновлюємо перегінний тунель між станціями київського метро “Деміївська” та “Либідська”. Для роботи над проєктом Autostrada залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва", - зауважив Шкіль.

За його словами, наразі проєкт відбудови тунелю розробляють 3 групи проектувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро.

Шкіль нагадав, що рух потягів на ділянці між цими станціями припинено через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю.

"Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий - монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", - підкреслив Шкіль.

Він зазначив, що у грудні минулого року команда групи компаній "Автострада"стабілізувала існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань (які витримують навантаження до 15 т / м кв), щоб тунель більше не давав просадки.

На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

"Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован", - підкреслив Шкіль.

Він додав, що на об’єкті задіяно понад 30 одиниць спецтехніки, а всі роботи компанія виконує самостійно, без залучення субпідрядників.

"Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024. Працюємо на об’єкті 24/7", - підсумував Шкіль.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.