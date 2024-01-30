Озвучены новые сроки завершения работ на "синей" ветке киевского метро (ФОТО)

Возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень.

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Об этом сообщил Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", выполняющей подготовительные работы.

"Восстанавливаем перегонный тоннель между станциями киевского метро "Демеевская" и "Лыбидская". Для работы над проектом Autostrada привлекла более 500 специалистов по подземному строительству", - отметил Шкиль.

По его словам, в настоящее время проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков. Все эти специалисты имеют многолетний опыт строительства метро.

Шкиль напомнил, что движение поездов на участке между этими станциями приостановлено из-за подтопления и трещин на блоках оправы тоннеля.

"Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый - монолитный, открытый способ прямоугольного сечения", - подчеркнул Шкиль. .

Он отметил, что в декабре прошлого года команда группы компаний "Автострада" стабилизировала существующую конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов (выдерживающих нагрузку до 15 т/м кв), чтобы туннель больше не давал просадки.

В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи. После перенесения всех инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

"В настоящее время выполняем бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На этой плите будет работать тяжелая техника - в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буровых свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован", - подчеркнул Шкиль. .

Он добавил, что на объекте задействовано более 30 единиц спецтехники, а все работы компания выполняет самостоятельно, без привлечения субподрядчиков.

"Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года. Работаем на объекте 24/7", - подытожил Шкиль.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.