Киевский метрополитен назвал обоснованный тариф на проезд

Обоснованная стоимость проезда в Киевском метрополитене составляет 30 гривен, но до окончания войны стоимость тарифа повышать не будут.

Об этом заявил глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью изданию LB.ua.

"Вопрос тарифа - это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованному тарифу", - отметил Брагинский.

По его словам, последний раз тариф рос в 2018 году, тогда расходы на электроэнергию составляли 466 млн.

"Мы первое коммунальное предприятие, работающее напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня – более 30 грн", - подчеркнул Брагинский.

Он напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны никто не будет увеличивать тариф.

"Насколько бюджет города позволит себе финансировать транспортные предприятия, так смогут", - отметил Брагинский.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

Ранее сообщалось, что в Киеве также не планируют закрывать и останавливать работу перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко", которые находятся на участке Оболонско-Теремковской линии. Плановый ремонт на этом участке будет произведен летом следующего года.

А запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена.

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