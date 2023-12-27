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Заместитель Кличко Поворозник анонсировал перекрытие тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"
Из-за проседания тоннелей между станциями столичного метрополитена "Почайна" и "Тараса Шевченко" состоится их перекрытие и плановый ремонт.
Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - отметил Поворозник.
По словам руководства "Киевского метрополитена", движение поездов перекрывать не будут. Рассматриваются варианты по организации "челночного движения" по одному тоннелю, пока другой будут ремонтировать.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Мы будем останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды. Но там точно линия метрополитена будет работать", - добавил заммэра.
Кроме того, "Киевпасстранс" разработает дополнительные маршруты наземного транспорта для удовлетворения спроса пассажиров.
Ожидается, что работы в туннелях начнутся летом 2024 года.
Экстренное закрытие движения между станциями "Лыбидская" и "Демеевская"
Напомним, с 8 декабря 2023 года движение между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" было экстренно закрыто из-за чрезмерного протекания воды с песком в тоннель.
Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций – от "Демеевской" до "Теремков". Впрочем, они продолжили круглосуточную работу в режиме укрытия.
Вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-м, на который обещали выпускать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы останавливаются только возле станций метро, а дополнительной и конечной остановкой является "Кибернетический центр". Также изменены другие маршруты автобусов и троллейбусов, чтобы усилить дублирование метро.
Однако уже с 13 декабря движение между "Демеевской" и "Теремками" было возобновлено обоими тоннелями в челночном режиме. Поскольку там работают всего два поезда, интервал движения на участке составляет 13-18 минут, что намного больше, чем когда метро здесь работало в обычном режиме.