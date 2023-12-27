Заместитель Кличко Поворозник анонсировал перекрытие тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"

Из-за проседания тоннелей между станциями столичного метрополитена "Почайна" и "Тараса Шевченко" состоится их перекрытие и плановый ремонт.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - отметил Поворозник.

По словам руководства "Киевского метрополитена", движение поездов перекрывать не будут. Рассматриваются варианты по организации "челночного движения" по одному тоннелю, пока другой будут ремонтировать.

"Мы будем останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды. Но там точно линия метрополитена будет работать", - добавил заммэра.

Кроме того, "Киевпасстранс" разработает дополнительные маршруты наземного транспорта для удовлетворения спроса пассажиров.

Ожидается, что работы в туннелях начнутся летом 2024 года.

Экстренное закрытие движения между станциями "Лыбидская" и "Демеевская"

Напомним, с 8 декабря 2023 года движение между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" было экстренно закрыто из-за чрезмерного протекания воды с песком в тоннель.

Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций – от "Демеевской" до "Теремков". Впрочем, они продолжили круглосуточную работу в режиме укрытия.

Вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-м, на который обещали выпускать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы останавливаются только возле станций метро, а дополнительной и конечной остановкой является "Кибернетический центр". Также изменены другие маршруты автобусов и троллейбусов, чтобы усилить дублирование метро.

Однако уже с 13 декабря движение между "Демеевской" и "Теремками" было возобновлено обоими тоннелями в челночном режиме. Поскольку там работают всего два поезда, интервал движения на участке составляет 13-18 минут, что намного больше, чем когда метро здесь работало в обычном режиме.