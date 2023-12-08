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Метро на синей ветке в Киеве заменят автобусами и троллейбусами: названы маршруты
В Киеве от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будут курсировать автобусы и троллейбусы, которые будут дублировать маршруты подземки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Там отметили, что в связи с прекращением движения поездов на нескольких станциях, запускаются:
- временный автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Лыбедская" (на нем будут работать 60 автобусов с интервалом движения 1 минута);
- временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр – ст. м. Лыбедская" (20 троллейбусов с интервалом в 3 минуты).
В то же время путь автобусного маршрута №38 продлевают до ст. м. "Лыбедская" (будут работать пять автобусов с интервалом в 17 минут).
Движение троллейбуса № 50 "ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская" временно прекращают, а на маршруте №50-К "ул. Милославская – пл. Дарницкая" увеличивают количество подвижного состава (будут работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 минут).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Изменения в маршрутах наземного транспорта произойдут с сегодняшнего, 8 декабря, поскольку до нескольких станций метро поезда уже не ездят.
Что произошло в Киеве?
Столичные власти объявили о закрытии движения поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Таким образом, эти станции, а также "Голосеевская", "Васильковская" и "Выставочный центр" будут работать только как укрытия.
Такое решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА. Причиной названа необходимость срочного ремонта перегонного тоннеля между станциями.
Как рассказал активист инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко, в туннеле нарушена герметизация, поэтому рельсошпальная решетка подтоплена. Там образовался ручей воды с песком, который является абразивом и во время значительных объемов фильтрации еще больше повреждает слабые места обработки тоннеля.
В КГГА указали, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.
Ожидается, что восстановительные работы будут продолжаться около полугода и будут проводиться на поверхности земли.