Метро на синей ветке в Киеве заменят автобусами и троллейбусами: названы маршруты

В Киеве от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будут курсировать автобусы и троллейбусы, которые будут дублировать маршруты подземки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Там отметили, что в связи с прекращением движения поездов на нескольких станциях, запускаются:

временный автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Лыбедская" (на нем будут работать 60 автобусов с интервалом движения 1 минута);

временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр – ст. м. Лыбедская" (20 троллейбусов с интервалом в 3 минуты).

Схема временного автобусного маршрута №2-М. Фото: КГГА

Схема временного автобусного маршрута №43-К. Фото: КГГА

В то же время путь автобусного маршрута №38 продлевают до ст. м. "Лыбедская" (будут работать пять автобусов с интервалом в 17 минут).

Схема временного автобусного маршрута №38-Д. Фото: КГГА

Движение троллейбуса № 50 "ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская" временно прекращают, а на маршруте №50-К "ул. Милославская – пл. Дарницкая" увеличивают количество подвижного состава (будут работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 минут).

Изменения в маршрутах наземного транспорта произойдут с сегодняшнего, 8 декабря, поскольку до нескольких станций метро поезда уже не ездят.

Что произошло в Киеве?

Столичные власти объявили о закрытии движения поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Таким образом, эти станции, а также "Голосеевская", "Васильковская" и "Выставочный центр" будут работать только как укрытия.

Такое решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА. Причиной названа необходимость срочного ремонта перегонного тоннеля между станциями.

Как рассказал активист инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко, в туннеле нарушена герметизация, поэтому рельсошпальная решетка подтоплена. Там образовался ручей воды с песком, который является абразивом и во время значительных объемов фильтрации еще больше повреждает слабые места обработки тоннеля.

В КГГА указали, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.

Ожидается, что восстановительные работы будут продолжаться около полугода и будут проводиться на поверхности земли.