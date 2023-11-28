Для Троещины, "Львовской брамы" и не только: Киев планирует новое выделение средств на метро

Киевский городской совет планирует предусмотреть 34,7 млрд грн на развитие инфраструктуры столицы в 2024-2025 годах. В соответствующую программу заложен, в частности, старт строительства метро на Троещину.

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Об этом говорится в проекте решения по утверждению целевой программы, передает "Интерфакс-Украина".

Из этих средств 19,8 млрд грн хотят выделить из бюджета столицы, 800 млн грн – из из госбюджета, 14,1 млрд грн – из других источников.

Бюджет Киева: деньги на метро

Среди прочего программа предусматривает активизацию развития метрополитена. Например, на строительство участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в течение ближайших двух лет хотят предусмотреть 1,49 млрд грн. Из них 640 млн грн – в 2024-м и 850 млн грн – в 2025-м.

Планом очерчено также 20 млн грн в 2025 году для строительства выхода из незавершенной станции "Львовские ворота", расположенной между "Лукьяновской" и "Золотыми воротами".

Для обустройства вестибюля станции "Вокзальная" под современные нужды и строительство второго выхода в течение двух лет хотят выделить 11 млн грн. А для того, чтобы сделать инклюзивной одну из новейших станций метро – "Житомирскую" – проектом предусмотрено в 25 раз большее финансирование – 278,6 млн грн.

На строительство участка Оболонско-Теремковской линии метрополитена от станции "Выставочный центр" до Одесской площади предусмотрено 46,8 млн грн городских средств в 2025 году.

В планах развития также указывается старт строительства метро на Троещину, а именно участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". В 2024-м финансирование предполагается на уровне в 5 млн грн, а годом позже речь пойдет о 20 млн гривен. Как отмечено в целевой программе, это позволит пройти 10 м до конца указанного периода.

Что касается Подольско-Воскресенского мостового перехода, то его планируют довести до 88% готовности к концу 2025 года. На это из городского бюджета предполагается выделить 850 млн грн в 2024-м и 950 млн. грн. – в 2025-м.

Метро на Троещину: обещания властей

Строительство метрополитена на Троещину обсуждается уже десятки лет и завершить его обещали несколько городских голов столицы. В 2014 году тогда еще кандидат в мэры Виталий Кличко заявлял, что четвертая линия "подземки" будет запущена через пять лет, то есть в 2019-м.

Карта Киева, на которой изображена, в частности, будущая Подольско-Выгуровская линия метро. Фото: Киевгенплан

Одной из основных задач для появления этой ветки является завершение Подольско-Воскресенского мостового перехода, который строят уже 30 лет. Это двухъярусная постройка: на верхнем ярусе запланировано шесть полос автомобильного движения, а на нижнем – эстакада для метро.

Сроки открытия Подольско-Воскресенского моста также неоднократно переносили. В начале октября текущего года Кличко заявил, что движение по мосту начнется "в ближайшие недели".