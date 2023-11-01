В киевском метро начал курсировать первый поезд, подаренный Варшавой (ФОТО)

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" запустило курсирование первого из поездов, полученных в подарок от Варшавы. Об этом сообщил в соцсетях глава столицы Виталий Кличко и пресс-служба мэрии.

Кличко осмотрел адаптированный к условиям эксплуатации в киевском метро варшавский поезд и проехался в нем. Курсирует он на "зеленой" ветке. Кроме того, сообщается, что в благодарность Польше в вагонах оставили некоторые объявления и надписи на польском языке.

Другие вагоны, полученные в рамках этого проекта, проходят поэтапную проверку для определения технического состояния подвижного состава и его комплектующих. В дальнейшем специалисты составят перечень деталей и узлов, которые будут сформированы в резерв запчастей для проведения текущих и капитальных ремонтов вагонов столичного метро. В общей сложности срок эксплуатации вагонов адаптированного варшавского поезда составляет 12-14 лет.

"Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят к подвижному составу столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки", - отметил Кличко.

В качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро. Транспортировка длилась семь месяцев. Последний поезд прибыл в украинскую столицу 24 октября.

Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева Фото: официальный портал Киева

"Поскольку 80% парка столичного метро составляют вагоны, изготовленные в советское время, и в их конструкции применяются узлы и детали преимущественно производства России. Помощь, полученная от польских друзей, обеспечит бесперебойную работу киевского метрополитена, безопасность движения поездов и безопасную перевозку пассажиров", – указал мэр.

Напомним также, что Варшава ранее передала 23 трамвайных вагона в Конотоп Сумской области. Как и в случае с киевским метро, их пришлось переоборудовать под тележки для путей шириной 1520 мм (в Варшаве они работали на колее 1435 мм).