Киевский метрополитен получил все вагоны, обещанные Варшавой

26 октября КП "Киевский метрополитен" получило последний поезд из Варшавского метрополитена. Всего Польша передала столичной подземке 60 вагонов серии № 81, которые были выведены из строя и переданы Киеву в качестве технической помощи.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Постепенная передача вагонов производилась в течение семи месяцев.

Специалисты метрополитена активно проводят технический осмотр каждого полученного поезда для определения их технического состояния. Важно отметить, что 80% подвижного состава, обслуживающего линии киевского метро, изготовлено еще в советское время, и он идентичен вагонам, которые используются в Варшавском метрополитене.

В конструкции этих вагонов уже обеспечено необходимое оборудование для своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро.

Поддержка подвижного состава метрополитена в надлежащем состоянии помогает избежать перебоев и задержек в работе и обеспечивает безопасность пассажиров. Тщательный технический учет и обслуживание подвижного состава способствуют длительному и эффективному использованию инфраструктуры метрополитена.

В "Киевском метрополитене" подчеркнули, что для безопасного движения поездов движения поездов, подвижной состав требует регулярных, качественных и полных ремонтов, включая текущие и капитальные.

Напомним, первый сцеп из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля. В целом, поставки всех вагонов планируется осуществить до конца текущего года.

Бесплатные вагоны Киеву удалось получить благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о передаче выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена.