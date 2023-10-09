В Киев поступила седьмая партия вагонов метро из Варшавы (ФОТО)

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на прошлой неделе получило еще шесть вагонов, ранее работавших в польской Варшаве. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Это уже седьмая партия, которую передали польские коллеги в рамках технической помощи столичной подземке. В целом работы по транспортировке всех 60 вагонов планируют завершить до конца текущего года", - говорится в нем.

В КП отмечают, что специализированная комиссия определяет техническое состояние каждого полученного вагона. При этом специалисты прорабатывают "разные варианты эффективного использования" полученной технической помощи, поскольку значительная часть подвижного состава нуждается в текущем и капитальном ремонте для безопасной и бесперебойной работы.

Фото: Киевский метрополитен

Напомним, что ранее метрополитен польской столицы решил передать метрополитену Киева 60 вагонов серии 81-717, производимых заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Московская область России). Первый состав из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля, второй - в июне.

Отметим при этом, что мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что прежде всего варшавские вагоны будут использоваться именно в качестве доноров запчастей, хотя часть их все же будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав.