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Категорія
Транспорт
Дата публікації

До Києва надійшла сьома партія вагонів метро з Варшави (ФОТО)

До Києва надійшла сьома партія вагонів метро з Варшави (ФОТО)
Фото: Київський метрополітен

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" минулого тижня отримало ще шість вагонів, які раніше працювали у польській Варшаві. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

"Це вже сьома партія, яку передали польські колеги в рамках технічної допомоги столичній підземці. Загалом роботи з транспортування всіх 60 вагонів планують завершити до кінця поточного року", - сказано в ньому.

В КП зазначають, що спеціалізована комісія визначає технічний стан кожного отриманого вагона. При цьому фахівці опрацьовують "різні варіанти ефективного використання" отриманої технічної допомоги, оскільки значна частина рухомого складу потребує поточних та капітальних ремонтів для безпечної та безперебійної роботи.

Фото 2 — До Києва надійшла сьома партія вагонів метро з Варшави (ФОТО)
Фото 3 — До Києва надійшла сьома партія вагонів метро з Варшави (ФОТО)
Фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, що раніше метрополітен польської столиці вирішив передати метрополітену Києва 60 вагонів серії 81-717, вироблених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Московська область Росії). Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня, другий - у червні.

Зазначимо при цьому, що мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що насамперед варшавські вагони будуть використовуватися саме як донори запчастин, хоча частина їх все ж буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов