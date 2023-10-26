Київський метрополітен отримав усі вагони, обіцяні Варшавою

26 жовтня КП "Київський метрополітен" отримало останній поїзд із Варшавського метрополітену. Всього Польща передала столичній підземці 60 вагонів серії № 81, які були виведені з експлуатації та передані Києву у якості технічної допомоги.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Поступова передача вагонів здійснювалася протягом семи місяців.

Наразі спеціалісти метрополітену активно проводять технічний огляд кожного отриманого поїзда для визначення їхнього технічного стану. Важливо зазначити, що 80% рухомого складу, який обслуговує лінії київського метро, виготовлено ще в радянські часи, і він ідентичний вагонам, які використовуються у Варшавському метрополітені.

У конструкції цих вагонів вже забезпечено необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро.

Підтримка рухомого складу метрополітену у належному стані допомагає уникнути перебоїв та затримок у роботі і забезпечує безпеку пасажирів. Ретельний технічний облік і обслуговування рухомого складу сприяє тривалому та ефективному використанню інфраструктури метрополітену.

У "Київському метрополітені" підкреслили, що для безпечного руху поїздів руху поїздів, рухомий склад потребує регулярних, якісних і повних ремонтів, включаючи поточні та капітальні.

Нагадаємо, перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується здійснити до кінця поточного року.

Безкоштовні вагони Києву вдалося отримати завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо передачі виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену.