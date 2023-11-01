В київському метро почав курсувати перший поїзд, подарований Варшавою (ФОТО)

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" запустило курсування першого з потягів, отриманих в подарунок від Варшави. Про це повідомив у соцмережах очільник столиці Віталій Кличко та пресслужба мерії.

Кличко оглянув адаптований до умов експлуатації у київському метро варшавський поїзд та проїхався в ньому. Курсує він на "зеленій" гілці. Крім того, повідомляється, що на знак подяки Польщі у вагонах залишили деякі оголошення та написи польською мовою.

Інші вагони, отримані в межах цього проєкту, проходять поетапну перевірку для визначення технічного стану рухомого складу та його комплектуючих. Надалі фахівці складуть перелік деталей та вузлів, які будуть сформовані в резерв запчастин – для проведення поточних та капітальних ремонтів вагонів столичного метро. Загалом термін експлуатації вагонів адаптованого варшавського поїзда становить 12-14 років.

"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки", - зазначив Кличко.

Загалом в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Транспортування тривало сім місяців. Останній поїзд прибув до української столиці 24 жовтня.

Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва Фото: офіційний портал Києва

"Оскільки 80% парку столичного метро складають вагони, що виготовлені за радянських часів, і в їх конструкції застосовуються вузли та деталі переважно виробництва Росії. Допомога, отримана від польських друзів, забезпечить безперебійну роботу київського метрополітену, безпеку руху поїздів і безпечне перевезення пасажирів", - вказав мер.

Нагадаємо також, що Варшава раніше передала 23 трамвайних вагони у Конотоп Сумської області. Як і у випадку з київським метро, їх довелося переобладнати під візки для колії шириною 1520 мм (у Варшаві вони працювали на колії 1435 мм).