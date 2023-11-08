В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться

Межнациональная ассоциация перевозчиков и автостанций запустила сайт mapa.net.ua, призванный, в частности, помочь определить, является ли тот или иной автобусный перевозчик легальным, и узнать всю открытую информацию о нем.

Как отмечается на сайте, он касается именно пригородных, внутриобластных, межобластных и международных рейсов. Автобусы, курсирующие по городским маршрутам, в компетенцию ассоциации не входят.

Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо зарегистрироваться, например через существующий Google-аккаунт. Для проверки перевозчика достаточно ввести номер регистрации транспортного средства.

В случае если после проверки перевозчик окажется нелегальным, с помощью этого же сайта на него можно подать жалобу, сообщив номер и указав локацию, где автобус был замечен.

По возможности следует добавить его фото, где виден номер. Информация о "нелегале" будет проработана и направлена в Государственную службу безопасности на транспорте, которая, в свою очередь, проверит перевозчика во время своих рейдов.

Кроме того, МАПА будет собирать жалобы на недобросовестных перевозчиков. Так, пассажир сможет пожаловаться в случае, если не получил надлежащий сервис или если водитель нарушал правила дорожного движения или другие нормы.

Жалобу можно отправить как на компанию, так и на конкретный автобус (введя его номер), добавив описание претензии. Все жалобы будут обработаны и также переданы в "Укртрансбезопасность". Кроме того, на основе жалоб МАПА будет формировать рейтинг перевозчиков. Кроме того, сайт содержит информацию об адресах всех автостанций с автоматической привязкой к Google-карте.

Источник фото: ua.depositphotos.com