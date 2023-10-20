В Измаиле поймали перевозчика, устраивавшего мужчин водителями автобусов для их выезда за границу (ФОТО)

Главное управление полиции в Одесской области и областное управление департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачили в Измаиле предпринимателя, фиктивно устраивавшего мужчин водителями автобусов.

Как сообщают в полиции и прокуратуре, бизнесмен, занимающийся международными пассажирскими перевозками, за вознаграждение вносил мужчин призывного возраста в систему "Шлях", чем помогал им беспрепятственно выехать в Румынию или Молдову через пункты пропуска в Измаильском районе.

"Он фиктивно устраивал их водителями и вносил соответствующие данные в информационную базу. В качестве резервных водителей международных рейсов, мужчины беспрепятственно выезжали за пределы страны. В ходе следствия правоохранители установили, что в течение июня 2022 - мая 2023 года по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин возрастом от 23 до 57 лет", – говорится в сообщении.

19 октября полиция совместно с оперативным подразделением 17-го пограничного отряда организатора схемы задержала. Были проведены обыски по местам жительства предпринимателя и лиц, которые могут быть причастны к схеме, а также в офисных помещениях предприятия.

Перевозчику сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу) и части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах и компьютерных сетях) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. За такую "подработку" мужчине грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители также публикуют фото как задержания перевозчика, так и трех автобусов характерного вида, очевидно, использовавшихся для "самовывоза" мужчин призывного возраста.

Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним при этом, что неделю назад Кабинет министров разрешил выезд в одном автобусе трех мужчин, оформленных как водители. Ранее разрешалось пересекать границу только двум таким мужчинам одновременно.

В свою очередь, Госслужба по безопасности на транспорте недавно начала временно блокировать в системе "Шлях" юрлиц и физлиц-предпринимателей, на транспорте которых выехали из Украины в качестве водителей и не вернулись в течение месяца лица мужского пола.