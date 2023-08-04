В Чернигове разоблачили "бизнес" по вывозу мужчин из Украины в качестве водителей автобусов (ФОТО)

Правоохранители разоблачили в Чернигове схему незаконного выезда уклонистов за границу с использованием информационной системы "Шлях". Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Установлено, что жители областного центра находятся под прикрытием деятельности сети предприятий, оказывавшей услуги международных перевозок, находили клиентов среди мужчин призывного возраста, которых вносили в систему "Шлях" в качестве водителей автобусов заграничного следования. Стоимость такой услуги составила 3000 долларов.

Сообщается, что в ходе обысков на 15 объектах в Киеве и Черниговской области была изъята иностранная валюта, банковские карты, внутренняя документация предприятий, офисная техника, мобильные телефоны и SIM-карты, черновая бухгалтерия.

Двоим жителям Чернигова сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация и незаконная переправка лиц через государственную границу, осуществленная либо в отношении нескольких лиц, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц).

В сообщении отмечается, что "бизнесменам" грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет, хотя в действительности указанная норма предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы. Наказание до девяти лет тюрьмы предусматривает часть 3 указанной статьи (в ней речь идет о совершении действий организованной группой или по корыстным мотивам).

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Напомним также, что в июле в подобной деятельности оказалась замешана депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Людмила Марченко: ей инкриминируют торговлю влиянием, поскольку она, по данным Национального антикоррупционного бюро, обещала за взятки обеспечивать выезд мужчин за границу, в частности через внесение соответствующих сведений в систему "Шлях".

До этого Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем участникам организованной преступной группы в Тернопольской области, которые создали транспортное предприятие специально для "самовывоза" уклонистов из Украины через их регистрации в системе "Шлях". Вскоре было сообщено, что расследование дела против одного из фигурантов уже завершено, и его передадут в суд.