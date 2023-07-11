Нардепу от "Слуги народа" сообщили о подозрении из-за взятки за выдачу разрешения на выезд за границу

Национальное антикоррупционное бюро 11 июля сообщило о подозрении в злоупотреблении влиянием депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Людмиле Марченко. Об этом свидетельствует сообщение бюро.

Отмечается, что нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

В дальнейшем уполномоченными лицами ОВА такое разрешение на пересечение государственной границы водителю было предоставлено. По данным следствия, свои "услуги" депутат и ее помощница оценили в 5300 долларов.

После получения второго "транша" в 2800 долларов они были разоблачены в получении неправомерной выгоды. 9 июля о подозрении было сообщено помощнице нардепа.

Действия обеих квалифицированы по части 2 статьи 28, части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещание или получение взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие решения чиновником, или предложение или обещание оказать такое влияние за предоставление взятки, совершенное по предварительному сговору) .

НАБУ также опубликовало соответствующий разговор фигуранток, видео передачи взятки от помощницы к Марченко, а также видео попыток последней избавиться от денег в момент прибытия следователей и оперативников путем выбрасывания банкнот за забор дома.

Напомним, что 5 июля НАБУ сообщило о проведении обысков у помощницы депутата, а также у нее самой в Тернопольской области. Официально фамилия нардепа не сообщалась, однако известно, что речь идет именно о Марченко.

На тот момент в бюро указывали, что предварительно такая деятельность фигуранток была квалифицирована по частям 3 и 4 статьи 368, а также части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, и подстрекательство к такой взятки).