Нардепці від "Слуги народу" повідомили про підозру через хабар за видачу дозволу на виїзд за кордон

Національне антикорупційне бюро 11 липня повідомило про підозру у зловживанні впливом депутатці Верховної Ради від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Про це свідчить повідомлення бюро.

Зазначається, що нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Надалі уповноваженими особами ОВА такий дозвіл на перетин державного кордону водію було надано. За даними слідства, свої "послуги" депутатка та її помічниця оцінили у 5300 доларів.

Після отримання другого "траншу" у 2800 доларів їх і було викрито в одержанні неправомірної вигоди. 9 липня про підозру було повідомлено помічниці нардепки.

Дії обидвох кваліфіковано за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення чиновником, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання хабаря, скоєна за попередньою змовою).

НАБУ також опублікувало відповідну розмову фігуранток, відео передачі хабаря від помічниці до Марченко, а також відео намагань останньої позбутися коштів в момент прибуття слідчих та оперативників шляхом викидання банкнот за паркан будинку.

Нагадаємо, що 5 липня НАБУ повідомило про проведення обшуків у помічниці депутатки, а також у неї самої у Тернопільській області. Офіційно прізвище нардепки не повідомлялося, однак відомо, що йдеться саме про Марченко.

Натомість тоді в бюро вказували, що попередньо така діяльність фігуранток була кваліфікована за частинами 3 та 4 статті 368, а також частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу (отримання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, та підбурення до такого хабаря).