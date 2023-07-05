Помічника нардепки від "Слуги народу" викрили на хабарях за дозволи на виїзд чоловіків

Національне антикорупційне бюро викрило помічника чинної депутаки Верховної Ради на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", яка фактично надає дозвіл на перетин кордону чоловіками.

Як ідеться у повідомленні відомства, наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у самої депутатки в Тернопільській області. Перевіряється можлива причетність останньої до вчинення злочину.

За даними слідства, група осіб систематично отримувала хабарі за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону.

Попередньо така діяльність кваліфікована за частинами 3 та 4 статті 368, а також частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу. Деталі в НАБУ обіцяють повідомити згодом.

Зазначимо, що низка ЗМІ повідомила, що мова йде про депутатку від "Слуги народу" Людмилу Марченко. Про це повідомив, зокрема, і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо також, що 23 червня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи в Тернопільській області, які створили транспорте підприємство спеціально для "самовивозу" ухилянтів з України через їхню реєстрацію в системі "Шлях". В свою чергу, вже 3 липня було повідомлено, що розслідування справи проти одного з фігурантів вже завершено, і її передуть до суду.