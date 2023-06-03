Прикордонники посилили заходи контролю за перетином кордону за системою "Шлях"

Державна прикордонна служба України посилює заходи контролю з метою встановлення законних підстав для перетину державного кордону особами, які були внесені до ІТ-системи "Шлях".

Про це 3 червня повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники заявили про зловживання системою "Шлях", через що прийняли рішення про посилення контролю.

За результатами детальніших перевірок 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.

"Відповідні рішення прийнято в результаті випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", — пояснили в ДПСУ.

Інфографіка: ДПС

Водночас конкретно ДПС не уточнила, в чому саме полягає посилення контролю. При цьому раніше зауважували, що у січні-лютому 2023 року 1,5% осіб, які виїжджали з України через систему "Шлях", вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону.