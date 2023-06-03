Пограничники ужесточили меры контроля за пересечением границы по системе "Шлях"

Государственная пограничная служба Украины усиливает меры контроля с целью установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в ИТ-систему "Шлях".

Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники заявили о злоупотреблениях системой "Шлях", из-за чего приняли решение об усилении контроля.

По результатам более детальных проверок 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.

"Соответствующие решения приняты вследствие случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", - пояснили в ГПСУ.

Инфографика: ГПС

В то же время, конкретно ГПС не уточнила, в чем именно заключается усиление контроля. При этом ранее отмечали, что в январе-феврале 2023 года 1,5% выезжавших из Украины через систему "Шлях" вовремя не вернулись в страну в определенный срок 60 суток, установленный Правилами пересечения границы.