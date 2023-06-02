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Преступность
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В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу

В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Служба безопасности нейтрализовала еще десять схем уклонения от призыва на военную службу

Служба безопасности нейтрализовала еще десять схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. дол. организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" во избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, предлагавших мужчинам избежать призыва через фейковые документы о "плохом" здоровье.

Фигурантами оказались контрактник Национальной гвардии и представитель добровольческого формирования местного общества.

В Кировоградской области на сделках разоблачено руководство ОАО "Кировоградгаз". За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. Через "схему" должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

"В настоящее время председателю правления и руководителю отдела кадров предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Кроме того, в Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклоняющих волонтеров. Таким образом, они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. дол.

В Житомирской области разоблачены должностные лица местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

Воспользовавшись этой возможностью, фигуранты "трудоустраивали" своих знакомых в ряды предприятия.

Фото 2 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 3 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 4 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 5 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 6 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 7 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 8 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 9 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу
Фото 10 — В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу

В Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега "уклончан" за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

Двое фигурантов были задержаны "на горячем" при попытке нелегальной переправки за границу группы местных жителей через реку на лодках.

В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал уклоняющимся в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, которого разоблачили на внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему "Путь".

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Разоблачение преступных схем проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который к началу полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.

Автор:
Светлана Манько