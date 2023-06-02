В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда военнообязанных за границу

Служба безопасности нейтрализовала еще десять схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. дол. организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" во избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, предлагавших мужчинам избежать призыва через фейковые документы о "плохом" здоровье.

Фигурантами оказались контрактник Национальной гвардии и представитель добровольческого формирования местного общества.

В Кировоградской области на сделках разоблачено руководство ОАО "Кировоградгаз". За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. Через "схему" должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

"В настоящее время председателю правления и руководителю отдела кадров предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Кроме того, в Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклоняющих волонтеров. Таким образом, они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. дол.

В Житомирской области разоблачены должностные лица местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

Воспользовавшись этой возможностью, фигуранты "трудоустраивали" своих знакомых в ряды предприятия.

В Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега "уклончан" за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

Двое фигурантов были задержаны "на горячем" при попытке нелегальной переправки за границу группы местных жителей через реку на лодках.

В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал уклоняющимся в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, которого разоблачили на внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему "Путь".

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Разоблачение преступных схем проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который к началу полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.