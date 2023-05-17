За "услуги" просили до $5 тыс.: СБУ заблокировала еще 3 схемы нелегального выезда за границу (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала еще три схемы незаконного выезда за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. Стоимость таких "услуг" составляла до 5 тысяч долларов с одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, во Львовской области задержан 39-летний житель региона, который предлагал мужчинам призывного возраста фиктивные документы для выезда за границу. Также установлено, что к нему обращались граждане РФ, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине и пытались уехать в страны Евросоюза.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

В Запорожье задержали жителя Донецкой области, который пытался подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот помог получить "документы" для снятия с военного учета. По оперативной информации, в дальнейшем уклонист мог использовать "бумаги" для незаконного пересечения госграницы. Впрочем, сотрудник СБУ сразу доложил руководству о факте "предложения", а злоумышленника – сразу задержали.

На основании собранных доказательств уклонисту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В Ровенской области нейтрализована преступная группа, которая специализировалась на переправке уклонистов за пределы Украины под видом водителей международных пассажирских перевозок и волонтеров.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Организаторы сделок предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 тыс. до 15 тыс. долларов.