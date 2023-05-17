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Преступность
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СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)

СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно розповсюджували інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ночь на 16 мая задержанные провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

"Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО. За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграммы-каналы и российские пропагандистские паблики, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора", - сообщили правоохранители.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

"По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для коррекции повторных воздушных ударов по столице Украины", - подчеркнули в СБУ.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

Фото 2 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 3 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 4 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 5 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 6 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 7 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)
Фото 8 — СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)

"По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно) в законы Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

В СБУ в очередной раз напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

"Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - напомнили правоохранители.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, разместившего на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации информацию о перемещении Сил обороны на территории региона.

Автор:
Светлана Манько