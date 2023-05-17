СБУ задержала блоггеров и заблокировала онлайн-камеры, "засветившие" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ночь на 16 мая задержанные провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

"Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО. За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграммы-каналы и российские пропагандистские паблики, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора", - сообщили правоохранители.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

"По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для коррекции повторных воздушных ударов по столице Украины", - подчеркнули в СБУ.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

"По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно) в законы Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

В СБУ в очередной раз напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

"Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - напомнили правоохранители.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, разместившего на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации информацию о перемещении Сил обороны на территории региона.