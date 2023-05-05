В Харькове задержан иностранный блогер, отрицавший преступления рашистов и оскорбляющий ВСУ

Служба безопасности Украины задержала иностранного блоггера из Латинской Америки, публично оправдывающего вооруженную агрессию России и распространявшего фейки о войне в Украине. Ему сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно).

После начала полномасштабного вторжения блогер, уже несколько лет живший в Харькове, сразу поддержал российских захватчиков и выставлял их как героев, сообщают в СБУ.

Задержанный пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и ВСУ. В прошлом году он снимал провокативные видео, в которых пытался фиксировать лицо украинских защитников и оскорблял их.

Эти видео он публиковал на собственных каналах, а в комментариях отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.