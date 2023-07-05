Помощника нардепа от "Слуги народа" поймали на взятках за разрешения на выезд мужчин

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило помощника действующего депутата Верховной Рады на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", которая фактически предоставляет разрешения на пересечение границы мужчинами.

Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время детективы проводят срочный обыск у помощника, а также у самого депутата в Тернопольской области. Проверяется возможная причастность нардепа к совершению преступления.

По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы.

Предварительно такая деятельность квалифицирована по частям 3 и 4 статьи 368, а также по части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 Уголовного кодекса. Детали в НАБУ обещают сообщить впоследствии.

Отметим, что ряд СМИ сообщил, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Людмиле Марченко. Об этом сообщил, в частности, и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Напомним также, что 23 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем участникам организованной преступной группы в Тернопольской области, создавшим транспортное предприятие специально для "самовывоза" уклонистов из Украины через их регистрацию в системе "Шлях". В свою очередь, уже 3 июля было сообщено, что расследование дела против одного из фигурантов уже завершено, и его передадут в суд.