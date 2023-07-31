В Украине ликвидировали 3 новых канала побега военнообязанных за границу: как действовали схемы

Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники регулярно подыскивали желающих скрыться за границу на основании поддельных документов.

Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда за границу.

Так, в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам уехать за границу под видом волонтеров.

"Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов. Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности", – отметили в СБУ.

Также на Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции.

"За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, который перевозит гуммопомощь", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Ровенской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством "уклончан" на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

"В настоящее время организаторам преступной деятельности поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили транспортное предприятие, специально созданное для "самовывоза" мучжин из Украины.