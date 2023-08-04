В Чернігові викрили "бізнес" з вивозу чоловіків з України в якості водіїв автобусів (ФОТО)

Правоохоронці викрили у Чернігові схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон з використанням інформаційної системи "Шлях". Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Встановлено, що мешканці обласного центру під прикриттям діяльності мережі підприємств. які надавали послуги з міжнародних перевезень, знаходили клієнтів серед чоловіків призовного віку, яких вносили до системи "Шлях" в якості водіїв автобусів закордонного прямування. Вартість такої послуги становила 3 тисячі доларів.

Повідомляється, що під час обшуків на 15 об’єктах в Києві та Чернігівській області було вилучено іноземну валюту, банківські картки, внутрішню документацію підприємств, офісну техніку, мобільні телефони та SIM-картки, чорнову бухгалтерію.

Двом мешканцям Чернігова повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація та незаконне переправлення осіб через державний кордон, здійснене або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

В повідомленні зазначається, що "бізнесменам" загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років, хоча насправді вказана норма передбачає від п'яти до семи років тюрми. Покарання до дев'яти років ув'язнення ж передбачає частина 3 вказаної статті (у ній ійдеться про вчинення дій організованою групою або з корисливих мотивів).

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Нагадаємо також, що у липні у подібній діяльності виявилася замішаною депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Людмила Марченко: їй інкримінують торгівлю впливом, оскільки вона, за даними Національного антикорупційного бюро, обіцяла за хабарі забезпечувати виїзд чоловіків за кордон, зокрема через внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

До цього Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи в Тернопільській області, які створили транспорте підприємство спеціально для "самовивозу" ухилянтів з України через їхню реєстрацію в системі "Шлях". Згодом було повідомлено, що розслідування справи проти одного з фігурантів вже завершено, і її передуть до суду.