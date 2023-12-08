Метро на синій гілці Києва замінять автобусами й тролейбусами: названо маршрути

У Києві від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" курсуватимуть автобуси й тролейбуси, які дублюватимуть маршрути підземки. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Там зазначили, що у звʼязку з припиненням руху поїздів на кількох станціях, запускаються:

тимчасовий автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська" (на ньому працюватимуть 60 автобусів із інтервалом руху 1 хвилина);

тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська" (20 тролейбусів із інтервалом у 3 хвилини).

Схема тимчасового автобусного маршруту №2-М. Фото: КМДА

Схема тимчасового автобусного маршруту №43-К. Фото: КМДА

Водночас шлях автобусного маршруту №38 подовжують до ст. м. "Либідська" (працюватимуть пʼять автобусів із інтервалом у 17 хвилин).

Схема тимчасового автобусного маршруту №38-Д. Фото: КМДА

Рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська – ст. м. "Либідська" тимчасово припиняють, а на маршруті №50-К "вул. Милославська – пл. Дарницька" збільшують кількість рухомого складу (працюватимуть 10 тролейбусів із інтервалом у 9 хвилин).

Зміни в маршрутах наземного транспорту відбудуться відсьогодні, 8 грудня, оскільки до кількох станцій метро поїзди вже не їздять.

Закриття метро: що сталося в Києві?

Столична влада оголосила про закриття руху поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Таким чином, ці станції, а також "Голосіївська", "Васильківська" та "Виставковий центр" працюватимуть лише як укриття.

Таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Причиною назвали необхідність термінового ремонту перегінного тунелю між станціями.

Як розповів активіст ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко, в тунелі порушена герметизація, тому рейкошпальна решітка підтоплена. Там утворився струмок води з піском, який є абразивом і під час значних об’ємів фільтрації ще більше пошкоджуватиме слабкі місця обробки тунелю.

У КМДА вказали, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть близько пів року й проводитимуться на поверхні землі.