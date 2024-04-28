Протягом доби РФ атакувала 119 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України. Загалом застосувано різні види озброєння, включаючи мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, стратегічної та тактичної авіації. Атаковані 119 населених пунктів та 87 об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне. Також ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а сьогодні на світанку наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

По Запорізькій області вдарили 335 разів

Впродовж доби окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 129 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 7 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку, повідомили в ОВА.

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині під обстрілами були 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори.

У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

У Куп'янському районі в селі Благодатівка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд. У Чугуївському районі відбувся обстріл КАБами будівлі дитячого садку.

По Нікополю ворог вдарив двома дронами-камікадзе

Росіяни завдали ударів по Нікополю двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали, повідомляють в ОВА.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

За уточненою інформацією, внаслідок вчорашнього збиття ворожого БпЛА у Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

У Миколаєві пошкоджено готель

Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Пізніше він додав, що власники готелю тільки відновились після прильотів, які були в 2022 році. Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста.

У Миколаївському районі вчора о 17:25 ворог спрямував дрон-камікадзе типу "Ланцет" по Березанській громаді. Також учора ворогом тричі здійснено артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого, пошкоджено житловий будинок.