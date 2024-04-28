За сутки РФ атаковала 119 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. В целом применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерии, танки, РСЗО, ЗРК, ОТРК, стратегическую и тактическую авиацию. Атакованы 119 населенных пунктов и 87 объектов инфраструктуры.

В Херсонской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

За прошедшие сутки противник обстреливал Кизомис , Днепровское, Янтарное, Михайловку, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловку, Берегово, Токаревку, Новоберислав, Костырку, Приднепровское, Огромное, Антоновку, Инженерное, Садовое, Молодежное. Также враг в полдень ударил ракетой по Херсону, а сегодня на рассвете нанес авиационный удар КАБам по Бериславскому и Херсонскому районам, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

По Запорожской области ударили 335 раз

В течение суток оккупанты 335 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов. 129 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Верхнюю Терсу, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 7 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку, сообщили в ОВА.

199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Харьковской области под обстрелами находились 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационные обстрелы подверглись Стрелку, Синельникову, Волчанским Хуторам.

В Волчанске вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59, госпитализированы в медицинское учреждение.

В Купянском районе в селе Благодатовка в результате обстрела из РСЗО повреждены 20 хозяйственных построек. В Чугуевском районе произошел обстрел КАБами здания детского сада.

По Никополю враг ударил двумя дронами-камикадзе.

Россияне нанесли удары по Никополю двумя дронами-камикадзе. Из-за этого занялся частный дом. Чрезвычайники огонь укротили, сообщают в ОВА.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По уточненной информации, в результате вчерашнего сбивания вражеского БпЛА в Днепровском районе обломками повреждены дачный дом, хозяйственное сооружение и линия электропередач.

В Николаеве поврежден отель

Утром, 28 апреля, в 04:45 враг атаковал БПЛА типа "Shahed-131/136" город. В результате чего сильно повреждено здание гостиницы, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім Фото: голова ОВА Віталій Кім

Позже он добавил, что владельцы гостиницы только возобновились по прилетам, которые были в 2022 году. Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города.

В Николаевском районе вчера в 17:25 враг направил дрон-камикадзе типа "Ланцет" по Березанской общине. Также вчера врагом трижды совершен артиллерийский обстрел Куцурубской общины. В результате чего поврежден жилой дом.