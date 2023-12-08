З 9 грудня на пів року зупинять рух між столичними станціями метро "Деміївська" та "Теремки"

Через необхідність невідкладного ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро буде відбуватися лише між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Орієнтовно роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитися на поверхні. При цьому рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська" буде призупинено повністю.

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Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Рішення було ухвалене Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

За час ремонту спеціалісти проведуть необхідні дослідження і обстеження, а також виконають невідкладні заходи зі стабілізації конструкцій і роботи по відновленню.

Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать свою роботу у режимі цілодобового укриття.

Для організації перевезень пасажирів будуть створені дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

У "Київському метрополітені" зазначили, що питання безпеки пасажирських перевезень є надважливим. Але для уникнення позаштатної ситуації під час руху поїздів, необхідна їхня повна зупинка на цій ділянці.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" будувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом. Це відбувалось у складних гірничо-геологічних умовах при штучному водозниженні. В результаті нерівномірних процесів розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу виник ризик втрати стійкості тунельних споруд.