У Києві частково відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом

1 грудня у Києві дозволили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

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Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, проїзд мостом дозволили для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану.

Повідомляється, що на даний час мостовим переходом буде курсувати автобусний маршрут № 111, який сполучатиме станції метрополітену "Площа Українських Героїв" та "Лівобережну".

Проїзд приватному автотранспорту і на велосипедах та прохід пішки заборонений.

"Ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це - важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності", - сказав Кличко.

Зазначається, що згідно з чинним проєктом будівництва мостового переходу, з'їзд на вулицю Центральну Садову на Русанівських Садах не було передбачено, але міська влада вирішила побудувати його.

Кличко додав, що наступним етапом робіт є забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

"І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", - резюмував він.

Додамо, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший обʼєкт транспортної інфраструктури в Україні. Його протяжність - понад 10 км.